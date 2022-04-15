برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة

طالبت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف السيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي لمنع أي زيادات عشوائية في تعريفة ركوب السيارات، خاصة مع قرب موعد عيد الفطر المبارك.

وقالت “نبيه” في تصريحات صحفية لها علي المسئولين في الاحياء والمحليات النزول وتشديد الرقابة علي مواقف السيارات خاصة أننا في شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر المبارك منعاً لاستغلال الزيادة الطفيفة التي حدثت في أسعار المحروقات، مشيرة إلي هناك من يستغلون أي زيادات طفيفة في أسعار المحروقات فيرفعون تعريفة الركوب، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة من المحليات والمحافظات.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، وفقًا لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة.

وقال البيان، إنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا اليوم.

وتصبح الأسعار كالآتى

سعر لتر بنزين 80 سيصبح 7,50 جنيه للتر

سعر لتر البنزين 92 سيصبح 8,75 جنيه للتر

سعر لتر بنزين 95 سيصبح 9,75 جنيه للتر

وقررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأصدرت اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، الأسعار الجديدة للربع ابريل يونيو 2022.