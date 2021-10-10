اتصالات وتكنولوجيا

برلمانية تطالب بتسريع وتيرة التحول الرقمي للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

بهدف تحسين معدلات النمو وخفض التكاليف ودعم الشمول المالي
ياسمين فواز 4:25 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 4:25 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل، لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة لاعتمادها أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التى ستساهم في إحداث نقلة حضارية جديدة لمصر في المستقبل في كافة المجالات.

وطالبت في تصريحات لها اليوم بالتسريع في وتيرة التحول الرقمي للهيئات والوزارات والشركات والقطاع العام والقطاع الخاص، حتى نتمكن من دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات العمل، الذي يعود بشكل أساسي على تنمية القطاعات الحكومية والشركات ويعود بالنفع علي الخدمة والعملاء والدولة.

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وشددت عضوة البرلمان علي أن التحول الرقمي سيساعد الدولة في تحسين معدلات النمو من خلال دعم الشمول المالي ، وكذلك انعاش موارد الدولة من خلال تقصي المتهربين وتوفير مناخ ضريبيي متطور يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة .

وأضافت ابوشقة أن الاهتمام بالعنصر البشري سيكون التحدي الأكبر في ضبط منظومة التحول الرقمي، في تدريب كفاءات فنيه قادرة علي استخدام مثل هذه التقنيات المتقدمة ودخول عصر الرقمنة بعناصر مصرية وثقافة تستوعب هذه التطور التاريخي .

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ولفتت عضوة البرلمان إلى أن الدولة تسير علي الطريق الصحيح في تبني هدا الفكر، ولكن يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود في سبيل إنجاح هذه التجربة التي لها فوائد كثيرة أولها تخفيض التكاليف، تحليل البيانات حيث يمنح التحول الرقمي الشركات القدرة على جمع البيانات بشكل مفيد وقابل للتنفيذ لتحسين الخدمات والنفقات وتساعد علي زيادة الابتكار من حيث تصبح الشركات والمنظمات أكثر ذكاءً واستجابةً لاتجاهات السوق.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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