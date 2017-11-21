برلمانية تطالب بتحويل ماسبيرو إلى متحف

ياسمين فواز قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن "ماسبيرو" لم يعد مجديا للمواطن أو الدولة ولا يوجد الآن من يشاهد قنواته التى تحولت إلى تراث، بل إنه أيضا تحول إلى عبء كبير على…

ياسمين فواز

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن “ماسبيرو” لم يعد مجديا للمواطن أو الدولة ولا يوجد الآن من يشاهد قنواته التى تحولت إلى تراث، بل إنه أيضا تحول إلى عبء كبير على ميزانية الحكومة وبالتالى أطالب بتحويله إلى متحف تاريخى نظرا لمكانته الفريدة.

وأوضحت “أبو السعد”، أن “ماسبيرو” العجوز المترهل تحول إلى تراث ويعيش خارج الزمان، ولا تنفعه المسكنات الحالية لعلاجه فالأمراض التى أصابته مستعصية وخبيثة يصعب علاجها فهو الآن فى مرحلة “الشيخوخة”، فالدولة لم تشغل بالها به منذ فترة كبيرة فالقطاع الخاص يفى بما تريد.

وتابعت “نائبة المحافظين”، أن ماسبيرو غير مؤهل نهائيا لمنافسة القطاع الخاص فالخسائر التى يتلقاها واحدة تلو الأخرى جعلت منه جثة هامدة فهو بلا تخطيط ولا خطة وتحكمه الأفكار العقيمة وإخفاقاته متكررة.

وأكدت، أن العالم تغير كليا مع دخول عصر الفضائيات كطرف مؤثر، وماسبيرو الآن أصبح من الماضى فى نظر المواطن، كما أن دراما الفساد المتشعبة به من فساد وواسطة ومحسوبية إلى جانب الكفاءات المهمشة جعلت منه جثة لا روح به.

واستطردت، أن مبنى “ماسبيرو” يعمل به حوالى 42 ألف موظف يتقاضون رواتب تقدر بـ220 مليون جنيه شهريا أو أكثر من ذلك، وإذا سألت من حولك أو سألت نفسك ماذا استفدت من ذلك الاجابة البديهية ستكون لا شىء فـ”ماسبيرو” لا يقدم جديد ولا ينتج شيئا مفيد.