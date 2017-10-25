برلمانية تطالب باستراتيجية للصحة في مصر

ياسمين فوازتقدمت النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة لاستراتيجية منظومة الصحة في مصر. وقالت نبيل في تصريحاتها لـ"المال"، إنها طالبت بحضور كلا من الدكتور سمير أبانوب، أستاذ التخطيط الصحي في ٧٤دولة ومخطط مشروع أوباما كير، ب

ياسمين فواز

تقدمت النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة لاستراتيجية منظومة الصحة في مصر.

وقالت نبيل في تصريحاتها لـ”المال”، إنها طالبت بحضور كلا من الدكتور سمير أبانوب، أستاذ التخطيط الصحي في ٧٤دولة ومخطط مشروع أوباما كير، بالإضافة إلى الدكتور مجدى إسحق خبير اقتصاديات الصحة ومستشار الحكومة الإنجليزية، والذي وضع نظام مستشفي مجدى يعقوب بأسوان.

ووجهت نائبة المصريين الأحرار، الطلب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وأكدت أن الاستراتيجية لها هدفان أحدهما أن يكون هناك معاملة كريمة لأي مريض، والثاني هو توفير مستشفيات نظيفة وآمنة.

وشددت على أن تحقيق الهدفين يحتاج لأربع ركائز أساسية هى مؤسسات الدولة ودورها والطبيب والممرض والفني، بالإضافة إلى المريض ومتلقي الخدمة والشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأوضحت أنه للوصول لهذه الأهداف يجب العمل على عدة محاور واستراتيجيات وهى استراتيجيات تنظيمية وإدارية واستراتيجيات الخدمة الصحية واستراتيجيات تعليم وتدريب وإعداد قوى العمل الصحية، بالإضافة إلى استراتيجيات تحسين الجودة واستخدام الخدمات واستراتيجيات الاقتصاد والتمويل الصحي.

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار بدأ فى خطوات مناقشة هذه المنظومة خلال مؤتمر “نحو استراتيجية جديدة لمنظومة الصحة فى مصر”، بحضور وزير التخطيط وعدد من الخبراء المصريين فى الخارج منهم الدكتور سمير أبانوب أستاذ التخطيط والإدارة الصحية الدولية السابق بجامعات نيويورك، ورئيس منظمة الإدارة الصحية الدولية بفلوريدا، والدكتور سامح مرقس أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة شفيلد، والدكتور سميح أحمد عامر أستاذ جراحة القلب، والدكتور مجدى إسحق زميل كلية الجراحين الملكية.