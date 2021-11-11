سيـــاســة

برلمانية تطالب باستدعاء القائم بأعمال وزير الصحة بسبب إغلاق مركز السموم بالمنصورة

وتتقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن
ياسمين فواز 12:25 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 12:25 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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طالبت الدكتورة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باستدعاء عاجل إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى البرلمان للرد على مبررات قرار الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، الذى يخدم ملايين المواطنين فى 5 محافظات بوسط الدلتا.
وقالت النائبة أمل سلامة أن حالة من الخوف والهلع سيطرت سكان محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بعد قرار الإغلاق والإخلاء المفاجئ لمحتويات مركز السموم بالمنصورة الذى يعالج حالات التسمم التى تؤدى إلى الوفاة.

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وأوضحت أن المركز يقدم خدمات العلاج طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، حيث يستقبل حالات التسمم الغذائى الحاد، ولدغات العقارب والثعابين، والتسمم بالمبيدات الزراعية والمنزلية، والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والتسمم بالعقاقير المهدئة، وتناول الأطفال المواد الكاوية ومنظفات المنازل، وجرعات الدواء الزائدة، وعلاج حالات التسمم بأقراص ” الغلة” السامة، فضلا عن إجراء تحاليل لجميع أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية، كما يقوم مركز السموم بخدمة الرد على استفسارات المواطنين فى أى وقت من أى مكان على مستوى الجمهورية.

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وأكدت النائبة أمل سلامة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، من أجل استدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لاستيضاح أسباب إغلاق مركز السموم بالمنصورة، وإخلاء المبنى الذى تم تأسيسه عام 2004، من الأجهزة والمعدات والأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والعمال، ووقف قرار أمانة المراكز الطبية المتخصصة لحين إيجاد المكان البديل المناسب، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى كارثة تهدد حياة ملايين المواطنين، فى ظل عدم وجود مركز بديل لعلاج السموم فى 5 محافظات يعيش بها أكثر من 25 مليون مواطن.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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