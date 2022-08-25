برلمانية تطالب القطاع الخاص بزيادة دعم ومساندة مشروعات أصحاب الهمم

طالبت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، القطاع الخاص بالتوسع في إطلاق المبادرات التي تستهدف تشغيل ودعم مشروعات أصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة.

وقالت فاطمة سليم في تصريحات لها اليوم، إن إطلاق بنك أبوظبي التجاري مصر مبادرة لتوفير قروض لتمويل أصحاب الهمم تصل إلى نحو مليون جنيه تعد مبادرة نوعية وقائدة من القطاع الخاص المصرفي، وإن الفترة الماضية شهدت نشاطا موسعا من قبل الدولة لدمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي عبر إقامة الفعاليات التسويقية التي تستهدف مشروعاتهم، مما يجعل توفير التمويل الحلقة الأخرى من الدعم والمساندة لهم.

وأشارت عضوة مجلس النواب إلى أن الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة في مصر على اختلاف أنواعها خاص أو حكومي واعية بأهمية هذه القضية، مؤكدة أن أصحاب الهمم لا يقلون إبداعا عن أي فرد في المجتمع ويمتلكون أفكارا يمكن تحويلها لمنتجات قد تصبح علامة تجارية واعدة حال توفير الدعم والمساندة.

وأضافت أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة “دمج .. تمكين .. مشاركة” في عام 2016، وخلال عام 2017 تم اختيار مصر ضمن الـ 10 دول الأكثر ابتكارا في توظيف ذوي الإعاقة، وفي عام 2018 تم تأسيس المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا.

كما طالبت الفنانين والكتاب والمسئولين بدعم مشروعات أصحاب الهمم والمساهمة فى الترويج لها.