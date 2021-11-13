سيـــاســة

برلمانية تطالب الحكومة بإعلان خطة مواجهة السيول والأمطار

لا بد من الاستعانة بتجارب الدول في هذا الشأن
ياسمين فواز 10:32 ص, السبت, 13 نوفمبر 21 10:32 ص, السبت, 13 نوفمبر 21

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طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، رئاسة الوزراء، بإعلان خطة الحكومة، لمواجهة السيول و الأمطار خلال فصل الشتاء، والتدابير اللازمة التي اتخذتها لحماية المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار، مؤكدة أن الدولة المصرية تسير بخطط تنمية محددة وواضحة، ولابد أن تكون خطة مواجهة الأمطار على نفس الأولوية.

وشددت أبوشقة في تصريحات صحفية، على أنه لا بد من الاستعانة بتجارب الدول في هذا الشأن لتقليل الخسائر في الأرواح وفي البنية التحيتة باتباع إجراءات متطورة وحديثة، بدلا من ترك المحافظات يضربها الخراب، فيمكننا الاستفادة من هذه المياه وإعادة استخدامها في الزراعات وري الحدائق وغيرها.

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وتابعت عضو مجلس النواب، أنه يجب أن لا تترك الأمور بدون خطة مسبقة لتفادى توقف الحياة الذي حدث في أسوان أمس الجمعة وإصابتها بالشلل التام.

وأضافت أبوشقة أنه لابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذا الظواهر تفاديا لتعطل المرور وانقطاع الكهرباء، وعدم اتخاذ إجراءات قديمة ومسالك عفا عليها الزمن، خاصة في محافظات الإسكندريه ومطروح وغيرها من المحافظات الساحلية، لأننا “نغرق في شبر ميه” بمعنى الكلمة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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