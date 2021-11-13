برلمانية تطالب الحكومة بإعلان خطة مواجهة السيول والأمطار

لا بد من الاستعانة بتجارب الدول في هذا الشأن

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، رئاسة الوزراء، بإعلان خطة الحكومة، لمواجهة السيول و الأمطار خلال فصل الشتاء، والتدابير اللازمة التي اتخذتها لحماية المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار، مؤكدة أن الدولة المصرية تسير بخطط تنمية محددة وواضحة، ولابد أن تكون خطة مواجهة الأمطار على نفس الأولوية.

وشددت أبوشقة في تصريحات صحفية، على أنه لا بد من الاستعانة بتجارب الدول في هذا الشأن لتقليل الخسائر في الأرواح وفي البنية التحيتة باتباع إجراءات متطورة وحديثة، بدلا من ترك المحافظات يضربها الخراب، فيمكننا الاستفادة من هذه المياه وإعادة استخدامها في الزراعات وري الحدائق وغيرها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه يجب أن لا تترك الأمور بدون خطة مسبقة لتفادى توقف الحياة الذي حدث في أسوان أمس الجمعة وإصابتها بالشلل التام.

وأضافت أبوشقة أنه لابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذا الظواهر تفاديا لتعطل المرور وانقطاع الكهرباء، وعدم اتخاذ إجراءات قديمة ومسالك عفا عليها الزمن، خاصة في محافظات الإسكندريه ومطروح وغيرها من المحافظات الساحلية، لأننا “نغرق في شبر ميه” بمعنى الكلمة.