برلمانية ترحب بقرار الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية

أعربت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالمجلس عن ترحيبها بقرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية مما يجعله ضمن السلع التى يطبق عليها المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 والتى يحظر حبسها عن التداول سواء بالامتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع بالأسواق او اى صورة أخرى وهو الأمر الذى يلزم حائزى الأرز لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والبائعين بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية بكمية ونوعية الارز المخزنة لديهم والالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة .



واكدت في تصريحات لها اليوم الخميس، أن القرار فى صالح المواطن المصرى عبر التصدى للممارسات السلبية وجشع و إستغلال التجار ومنعهم من التسبب فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بهدف التربح على حساب زيادة الضغوط والأعباء على الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل والكادحين .

وطالبت التجار بتحمل المسؤولية خاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد و التوقف عن حجب السلع لرفع أسعارها بهدف التربح على حساب الفقراء .



كما ناشدت الجزار الحكومة بالضرب بيد من حديد وتطبيق أشد العقوبات على كل من يسعى لتحقيق الثراء على حساب المواطن المصرى خاصة فى مرحلة يعانى فيها الإقتصاد الوطنى من أزمات وتأثيرات الأزمة الإقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

