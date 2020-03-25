برلمانية تدعو لتقديم شكاوى إلى البرلمان لفتح ملف مصروفات الترم الثاني بالمدارس الخاصة

لجنة التعليم لم تتلق أي شكاوي في هذا الشأن حتي الآن.

دعت برلمانية لتقديم شكاوى إلى البرلمان لفتح ملف مصروفات الترم الثاني بالمدارس الخاصة ، عقب القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم بوقف الدراسة ، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمحاربة فيروس كورونا .

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أوضح مؤخرا أن قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا هو قرار دولة، مضيفا أن لدينا ظروف ولكن هنمد السنة الدراسية لو لزم الأمر، وأن الطلاب المصريين في الخارج هيمتحنوا.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطتها لتوفير عدة بدائل للدراسة خلال فترة الأسبوعين، حيث ستوجه الطلاب بالاعتماد على موقع إلكتروني خاص للدراسة من المنزل، فيما يخص المراحل الدراسية من الصف الثالث إلى المرحلة الإعدادية، أما في مراحل الثانوي يمكن الدراسة من خلال بنك المعرفة والدروس على الإنترنت، أما الصفوف من KG1 حتى الصف الثاني فهي على النظام الجديد الخالي من الامتحانات.

وأكدت نائبة في البرلمان أهمية تلقي المجلس شكاوي رسمية من أولياء الأمور المطالبين برد قيمة المصروفات الدراسية و الباص الخاصة بالترم الثاني من المدارس الخاصة عقب قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا .

تعليم البرلمان : لم نتلق شكاوي من أولياء الأمور

ووفقا للنائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان في تصريحاتها لـ:”المال” فإن اللجنة لم تتلق أي شكاوي في هذا الشأن حتي الآن.

وشددت عضو لجنة التعليم في البرلمان على أهمية أن يتقدم أولياء الأمور المتضررين بشكاوي إلي أمانة اللجنة ووزارة التعليم لبحث هذا الملف ومحاولة الوصول الي حل يرضي كافة الأطراف .

وأوضحت عضو لجنة البرلمان أن اللجنة حريصة على مناقشة أية شكاوي ترد إليها .

وكانت وزارة التعليم أكدت إعداد دروس إلكترونية للطلاب ووضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يستفيد منها جميع الطلاب، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب.

وأكدت أنها ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.

وأوضحت الوزارة، أن بنك المعرفة غنى بجميع الدروس والمقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، ويوجد عليه بالفعل شرح مواد الثانوية المعدلة وفيديوهات تفاعلية لطلاب جميع المراحل بجانب بث اختبارات على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام.

كما اشارت إلي انه سيتم توجيه الطلاب لمشاهدة القنوات التعليمية، مضيفة أنه يمكن التعلم باستخدام المواد التعليمية الرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، حيث يتضمن المحتوى تم توفيره من مؤسسة “بريتانيكا” العالمية مع ملاحظة توفر المزيد من المحتوى الرقمي على منصة إدارة التعلم من مؤسسة “ديسكفري”، يورك برس، designmate، وولفرام ونهضة مصر.