برلمانية تدعم الرئيس السيسي في قراراته بشأن القضية الفلسطينية

أدانت الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلى بالبحيرة، ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى في غزة.

وتصدر مشاهد مغلوطة للقوى السياسيه والدولية وتكميم حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل ليس له مسمى غير أنه انتهاك واضح ومستفز وأفعال همجية ضد الاتفاقيات والمواثيق الدولية وضد الإنسانية وكل الأديان السماوية.

وأكدت النائبة أمل زكريا دعمها لقرارات القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لما فيها من منظور شامل وواضح لما فيه المصلحة الوطنية لجمهورية مصر العربية والمصلحة الفضلى لشعبها العظيم، فهو قائد قوى قادر على المرور الأمن من تلك العواصف والتحديات، ولدينا جيش قادر على حماية مقدرات وثوابت الدولة المصرية.

وتابعت:”أثمن بكل ما أوتيت من قوة توجهات الرئيس السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، والذي صرح خلاله بأن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تعني أن شيئا مماثلا سيحدث وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي فإن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ وبالفعل هذا مخطط غير مقبول.

وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ البداية وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة لكن التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر حالت دون تشغيله”، فيما دخلت مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة انتظروا أمام هذا المنفذ الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم الخارجي.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني من سيدات ورجال وأطفال محاصر منذ أكثر من 6 أيام دون مقومات للحياة من مأكل ومشرب وعلاج وخلافه.