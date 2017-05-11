برلمانية : تخيير الأطباء بين العمل الحكومى والخاص مجحف لهم

ياسمين فوازأعلنت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها مقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، والذى يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالاختيار بين العمل الحكومى والعمل الخاص، مؤكدة أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب



ياسمين فواز

أعلنت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها مقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، والذى يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالاختيار بين العمل الحكومى والعمل الخاص، مؤكدة أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.

وأكدت الهوارى، فى بيان صحفى لها، أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحافا أيضا لهيئة التمريض، مشيرة الى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة صاحب الخبرة إما أن يستقيل من الجامعة أو يقوم بغلق العيادة الخاصة به.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الاستثمارية، متسائلة هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع رواتبهم لرفع مستواهم المعيشى.