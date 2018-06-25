برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الصورة السلبية للمنتخب في المونديال

ياسمين فوازتقدمت نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الرياضة والشباب عن الصورة السيئة والسلبية لمنتخب مصر والمظهر السيئ الذي أساء لمنتخب مصر واسم مصر فالذين أوكلناهم الثقة لرفع اسم مصر، سواء إداريين وجهازًا فنيًّا ولاعبين خذلونا جميعًا شعبًا ونوابًا.وطالبت

ياسمين فواز





تقدمت نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الرياضة والشباب عن الصورة السيئة والسلبية لمنتخب مصر والمظهر السيئ الذي أساء لمنتخب مصر واسم مصر فالذين أوكلناهم الثقة لرفع اسم مصر، سواء إداريين وجهازًا فنيًّا ولاعبين خذلونا جميعًا شعبًا ونوابًا.

وطالبت النائبة بضرورة إحاطة المجلس علمًا بكل الحقائق والمعلومات التي تم تداولها في الإعلام والتواصل الاجتماعي وتدخُّل الرعاة في موضوع المعسكر وانشغال اللاعبين بالإعلانات أكثر من انشغالهم بالإعداد واختيار المعسكر في مكان بعيد بما تسبَّب في إرهاق اللاعبين.

وأكدت ضرورة مناقشة البرلمان الخلافات التي دارت بين أعضاء اتحاد الكورة قبل السفر وأثناء المعسكر وعملية بيع التذاكر المخصصة للاعبين وأُسرهم من خلال أعضاء الاتحاد، وحقيقة دعوى رئيس الشيشان للمنتخب القومي لما أثّر سلبًا على مكانة محمد صلاح وشعبيته وصورته لدى ليفربول الإنجليزي والمشجعين الإنجليز ومحبيه المصريين وغير المصريين، وهذا يأتي استمرارًا في أذى أحسن لاعب في أقوى دوري بالعالم، ابتداء من مشكلة الطيارة وصولًا إلى مشكلة الشيشان.

وشددت نادية هنرى على أن غضب الشعب المصرى ليس سببه الخسارة ولكن بسبب ما تم من سوء وفشل إدارى وتمييز وانتهاك حقوق اللاعبين التسويقية وكثرة الفضائح والقصص المثيرة عن أعضاء اتحاد الكورة، مثل أزمة مجدي عبد الغني قبل سفر البعثة والصورة الذهنية السيئة التي صدرت للعالم هو ما يغضب الجميع، مطالبة بمناقشة الطلب داخل اللجنة المختصة.