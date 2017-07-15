برلمانية الوفد : مستمرون في العمل الجاد خلال عطلة المجلس

ياسمين فوازصرّح اللواء صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن نواب الحزب ينتهزون العطلة البرلمانية من أجل التلاحم مع أبناء دوائرهم، ولكن رغم ذلك فهو يتواصل مع النواب؛ للوقوف على أبرز المشاكل أو القضايا العامة من أجل إثارتها مع المسئولين، وكذلك التنسيق الدائم مع مؤسسات الحزب؛ من أجل

ياسمين فواز

صرّح اللواء صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن نواب الحزب ينتهزون العطلة البرلمانية من أجل التلاحم مع أبناء دوائرهم، ولكن رغم ذلك فهو يتواصل مع النواب؛ للوقوف على أبرز المشاكل أو القضايا العامة من أجل إثارتها مع المسئولين، وكذلك التنسيق الدائم مع مؤسسات الحزب؛ من أجل إيجاد الحلول الواقعية لها.





وقال عقيل إن الحزب وهيئته البرلمانية منشغلان بقضايا الشأن العام، مؤكدًا عزم الحزب طرح ملفات مهمة في دور الانعقاد المقبل، كملف التأمين الصحي والسعي لإنجاز قانون المحليات الذي بذل فيه زميله النائب الوفدي أحمد السجيني مجهودًا مميزًا من خلال رئاسته للجنة الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن الوفد يتواصل مع المسئولين؛ للوقوف على حلول لما يؤرق المواطن المصري، كمشكلة العلاوة التي طرحها الحزب مؤخرًا وعدد من القضايا التي يتناولها الحزب ومؤسساته بشكل مستمر.