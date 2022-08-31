برلمانية الوفد تطالب بتوسيع دائرة المستهدفين من لقاح كورونا

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، إن الدولة المصرية وضعت عدد من الأسس للتعامل مع جائحة كورونا من خلال خطط آنية وأخرى مستقبلية لمواجهة أي تداعيات محتملة، كان أبرزها تحمل القطاع الصحي مسؤولية توفير اللقاحات وإتاحتها لكافة المواطنين بالمجان، حيث اعتمدت على جلب كافة اللقاحات العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية، لكي تتمكن من تلقيح الشعب المصري.



وقال “وهدان” ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عملت علي تصنيع اللقاحات محليا ، وذلك بالتعاون مع كبري الشركات العالمية ، وذلك بهدف توفير اللقاح إلى الشعب المصري والعربي وأيضا لأبناء القارة الأفريقية، مؤكدا أن لقاح كورونا يحمى بشكل كبير من عدوى الفيروس، ويقلل من حجم الإصابات.



وطالب رئيس برلمانية الوفد ، وزارة الصحة بإطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحصول على اللقاح، خاصة أنه أصبح متاحا في الأماكن العامة التى يقبل عليها المواطنين مثل محطات المترو والقطارات والأسواق والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى جميع مراكز تطعيمات كورونا المنتشرة بالجمهورية بالمجان، مؤكدا على أهمية تسريع عمليات التلقيح.

وأشار “وهدان”، إلى ضرورة تحفيز المواطنين من أجل الاقبال على تلقي اللقاح، مطالبا القطاع الخاص بمشاركة الدولة في تقديم هذه الحوافز .

واقترح أن توفر الجامعات الخاصة منحا دراسية لعدد من الشباب الحاصلين على اللقاح ، وتنظيم قرعة للحاصلين على اللقاح في النوادي والمؤسسات الكبري والشركات والمصانع لتوزيع هدايا وجوائز عليهم.



وشدد “وهدان”، على أهمية توسيع دائرة المستهدفين بالتلقيح خلال الفترة المقبلة، في ظل التحذيرات المستمرة من جانب منظمة الصحة العالمية من موجات جديدة لكورونا ، قد تحصد أرواح الأبرياء، لافتا إلى أن عدد من حصلوا على اللقاح في مصر 50 مليون مواطن فقط ، من إجمال الشعب المصري الذي تخطي 104 مليون.