برلمانية الوفد: تضاعف نشاط الهيئة خلال دور الانعقاد الثاني

ياسمين فوازطالب حزب الوفد حكومة المهندس شريف إسماعيل بالالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي إلى البرلمان في المواعيد المحددة، وهو ما لم يتحقق في الموازنة السابقة رغم قدرة وزارة المالية على ذلك.جاء ذلك خلال أولي لقاءات المائدة المستديرة المقرر انعقادها السبت الأخير من كل شهر بحضور الدكتور السيد البدوي ر

ياسمين فواز

طالب حزب الوفد حكومة المهندس شريف إسماعيل بالالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي إلى البرلمان في المواعيد المحددة، وهو ما لم يتحقق في الموازنة السابقة رغم قدرة وزارة المالية على ذلك.

جاء ذلك خلال أولي لقاءات المائدة المستديرة المقرر انعقادها السبت الأخير من كل شهر بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب ولفيف من القيادات الحزبية من أعضاء الهيئة العليا واللجان النوعية وبيت الخبرة البرلماني، والتي تضمنت طارق سباق، والمهندس حسام الخولي نائبي رئيس الحزب واللواء محمد إبراهيم والدكتور ياسر حسان مساعدي رئيس الحزب والدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الحزب.

وتناولت المناقشة عددا من القضايا، وعلى رأسها عرض النتائج الخاصة بنشاط الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في دور الانعقاد الثاني أكتوبر/ يوليو 2017 بمجلس النواب، أما الموضوع الثاني متعلق بعرض النتائج التحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، وعرض تقرير خاص بتلك الجزئية قام بإعداده كلا من الدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد فؤاد، والدكتور يوسف إبراهيم وهو بيان لرأي علمى متخصص في مشروع الموازنة.

وخلال الاجتماع، شمل الجزء الثاني عرض نشاط الهيئة البرلمانية ونواب الحزب خلال دور الانعقاد الثاني، والذي أظهر أن إجمالي نشاط النواب بلغ 2087، مقسمة ما بيت الإجراءات التشريعية ككل والتي تشمل التوقيع على مشروعات القوانين المقدمة من عُشر الأعضاء، ومقترحات قوانين المقدمة من نائب بمفرده، وتشتمل أيضا على عدد الأدوات الرقابية التي يمارس من خلالها النواب سلطتهم الرقابية وفقاً للدستور ولائحة المجلس، ما بين الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والإقتراحات برغبة، وطلبات المناقشة العامة.

وأظهر التقرير الذي أعده أعضاء بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، أن الأدوات الرقابية قد بلغت في مجملها 962، مُقسمة ما بين 48 سؤالا، 502 طلب إحاطة، 58 بيانا عاجلا، 109 طلبات مناقشة عامة، و 245 مقترحا برغبة.

وأظهر التقرير أن دور الإنعقاد الثاني قد شهد نشاطاً ملحوظاً في أداء النواب وذلك مقارنة بدور الانعقاد الأول، حيث تم ذلك بناء على عقد مقارنة بين نشاط النواب بالأرقام، ففي دور الانعقاد الأول كان إجمالي الإجراءات التشريعية قد بلغ 305، في حين أن الأدوات الرقابية التي تمت ممارستها كانت قد بلغت 443، مما يعكس أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قد تضاعف عملها على المستوى الرقابي زيادة بنسبة 108%.

وعرض التقرير الخاص بنشاط الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهم مشروعات القوانين التي تم العمل عليها ومنها “العدالة الإنتقالية، قانون موحد للأحوال الشخصية، تعديل قانون هيئة الأوقاف، تعديل قانون الموازنة العامة، تعديل على مشروع قانون العمل، قانوني منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، الاستثمار، تعديل قانون التظاهر، تعديل على مشروع قانون الرياضة، وغيرها.

وأظهر التقرير أن أكثر النواب نشاطاً رقابياً خلال دور الانعقاد الثاني كان النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الحزب ونائب العمرانية، يليه النائب أحمد همام، والنائب محمد خليفة، النائب حسين عشماوي، النائب حسني حافظ.

وتناول الوفد الإجابة على الأسئلة الصحفية المتعددة حول الشأن الداخلي للحزب والوضع السياسي ورؤية الحزب المستقبلية.