برلمانية الوفد تتقدم بمذكرة لإسقاط عضوية محمد سليم

ياسمين فوازأصدرت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بيانا اليوم بشأن انضمام النائب الدكتور محمد سليم إلى حزب آخر وتوليه منصبا قياديا فيه.وأكد البيان أن النائب كان قد قدم شيكا بقيمة مليون جنيه على سبيل التبرع للحزب أثناء فترة الانتخابات النيابية، وتبين أن هذا الشيك بدون رصيد، و ترفع الحزب حينها عن اتخا

ياسمين فواز

أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بيانا اليوم بشأن انضمام النائب الدكتور محمد سليم إلى حزب آخر وتوليه منصبا قياديا فيه.

وأكد البيان أن النائب كان قد قدم شيكا بقيمة مليون جنيه على سبيل التبرع للحزب أثناء فترة الانتخابات النيابية، وتبين أن هذا الشيك بدون رصيد، و ترفع الحزب حينها عن اتخاذ موقفا ضد “سليم” حفاظا عليه كنائبا وحفاظا على الشكل العام للحزب رغم ان التبرع الحزبي ملزم ولا يجوز التراجع عنه او الإخلال به بهذا الشكل.

وأكد البيان أن “سليم” قد ترشح و نجح ممثلا عن حزب الوفد بقائمة في حب مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مصر ثم تفاجأ الحزب بتوليه منصبا قياديا بأحد الأحزاب مما يخالف أحكام المواد 110 من الدستور و6 من قانون مجلس النواب و 386 من لائحة مجلس النواب.

وأكد الهيئة البرلمانية للحزب في بيانها أنها بصدد تقديم مذكرة رسمية بذلك لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الرسمية لإسقاط عضويته لمخالفته أحد شروط العضوية المنتخب عليها وفقا للمواد سالفة الذكر، وأن هذا الموضوع سيتصدر جدول اعمال اجتماع الهيئة العليا الاسبوع المقبل.