«برلمانية المصري الديمقراطي» تكشف نتائج لقائها مع وزير التعليم العالي



التقى المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين والمهندس محمد ناصر امين صندوق نقابة المهندسين مع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى لمناقشة عدد من الموضوعات.

وطرح خلال الاجتماع عدد من النقاط الهامة والاشارة الى طلبات الاحاطة من المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ونقيب مهندسى الجيزة السابق و التى تم مناقشتها على مدار ال 4 سنوات الماضية .

وانتهت الى قرارات لوزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات والتى صدرت فى مايو 2019 وقام وزير التعليم العالى السابق بارسال خطاب للرد على النائب ، كالتالى:

1- – التاكيد على ايقاف اصدار اى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات ( من 2019 الى 2024 )

2 – اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث اليات حصولها على الجودة لضمان جودة العملية التعليمية

3 – عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة

و اعترض النائب على اعلان بعض المعاهد الهندسية قبول الحاصلين على 60 % رغم ان الحد الادنى للكليات الحكومية 83.6 % وبذلك فان الحد الادنى للمعاهد الهندسية الخاصة هو 73.6 %

و هنا اشار الوزير ان ضعف عدد شعبة الرياضة و اكد على ان عدد المقبولين فى تنسيق هذا العام لن يتخطى 24 – 25 الف

4 – واشار النائب الى طلبه بعمل دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل واليات ربطها باعداد الخريجين

5 – بحث امكانية اجراء اختبارات لمزاولة المهنة بخلاف القيد فى النقابة

6 – بحث اجراء اختبار معادلة لخريج التعليم الفنى لالتحاق نسبة فى التعليم الهندسى

7- بحث التحاق خريجى التعليم الفنى بالجامعات التكنولوجية

8 – اشار الوزير لوجود مشروع قانون لتاسيس نقابة التكنولوجيين فى مجلس النواب ومتوقع مناقشته فور انعقاد مجلس النواب وهو مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ اكثر من عام وتم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته.



وأشار وزير التعليم العالى الى انه مهتم للغاية بامر التعليم بصفة عامة والتعليم الهندسى بصفة خاصة ، والوزارة اعدت دراسة فعلية لسوق العمل.

