برلمانية المحافظين تنفي وجود خلافات بسبب استمارات السيسي

ياسمين فواز نفت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ما تردد في أحد المواقع الإخبارية عن وجود خلاف بين المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بسبب توقيع بعضهم على الاستمارات الخاصة بتزكية ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت «أبوا

ياسمين فواز

نفت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ما تردد في أحد المواقع الإخبارية عن وجود خلاف بين المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية بسبب توقيع بعضهم على الاستمارات الخاصة بتزكية ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت «أبوالسعد» أن أبعد ما يكون داخل الحزب هو وجود أزمات، خاصة أن قرارات الحزب تُتخذ بشكل ديمقراطى، وضمن إجراءات مؤسسية ولائحية وبعد نقاشات مستفيضة، وأن توقيع بعض النواب أمس جاء كقرار شخصي لا يتعارض مع سياسية الحزب الذى سيعلن عن موقفه النهائي عقب إعلان قائمة المرشحين.

وطالبت نائبة المحافظين المواقع الصحفية بضرورة تحري الدقة والالتزام بالمصداقية في نقل الأخبار، خاصة أن المرحلة المقبلة مهمة في تاريخ مصر، ولابد أن يتحلى الجميع بروح التعاون والمصداقية من أجل أمن واستقرار الوطن.