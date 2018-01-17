برلمانية المحافظين تساءل الحكومة عن المصانع المتعثرة

سلوى عثمان أعلنت النائبة هالة ابو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أنها تقدمت بسؤال الى وزير التجارة والصناعة بشأن المصانع المتعثرةوتساءلت النائبة: ماذا فعلت الحكومة بشأن المصانع المتعثرة، وماذا فعلت شركة مصر لرأس المال المخاطر فى هذا الشأن؟ وما هو الحجم الحقيقي للمصانع المتعثر

سلوى عثمان

أعلنت النائبة هالة ابو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أنها تقدمت بسؤال الى وزير التجارة والصناعة بشأن المصانع المتعثرة

وتساءلت النائبة: ماذا فعلت الحكومة بشأن المصانع المتعثرة، وماذا فعلت شركة مصر لرأس المال المخاطر فى هذا الشأن؟ وما هو الحجم الحقيقي للمصانع المتعثرة ، وماذا فعلت الحكومة بشأن تضرر نحو ربع مليون عامل، و بحسب إحصائيات الاتحاد العام للفلاحين والعمال، رغم أنّ وزارة الصناعة تقول إن العدد 872 فقط؟”.

وأضافت أبو السعد أن الأرقام حول العدد المصانع المتعثرة تضاربت ، فقد أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريراً، أشار فيه إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، أما الوزارة فتارة تطلق الوزارة رقم أنها حوالى 871 مصنعا وبعدها ببضعة أسابيع أطلقت ذات الوزارة وذات الوزير رقما آخر أنها 700 مصنع.

وأكدت أبو السعد على أن مشكلة المصانع المتعثرة مشكلة تتفاقم على يد الحكومة، فهي طرف فيها، ولي طرف لحلها، حتى تدخل سيادة الرئيس فى الأمر

وقالت أنه ” حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة طمأنة للمصريين حول المصانع المتعثرة، التي توقف العمل بها منذ فترة ، حيث قال الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، “المصانع المتعثرة أمر في منتهى الأهمية، وندرس وضعها لتعود العمالة بها مرة أخرى”.

إلا أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جاء رده صادما ألا وهو “إن أمر المصانع المتعثرة معقد للغاية ” .

وأوضحت أبو السعد أن تصريحات الوزير ورديه مستفزة للغاية، وتزيد الاحتقان، حيث دائما يصرح بأن الصناعة تسير بخطى ثابتة نحو الازدهار، وأن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج للمحلى بلغت 18%، وأن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة ساهمت فى زيادة الطاقات الإنتاجية فى المصانع لتقترب من 90% بعد أن كانت طاقات الإنتاج لا تتجاوز 30%

