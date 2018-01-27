برلمانية المحافظين تتضامن مع صيادي كفر الشيخ

سلوى عثمان أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن تضامنها مع صيادي كفر الشيخ بشأن ضرورة صرف تعويضات عن غرقي مركب الصيد "الحاج نصر" أمام السواحل الليبية، والتى كان على متنها 15 صيادًا. وأضافت أبو السعد أن غرق المركب جاء نتاج سوء الأحوال الجوي

سلوى عثمان



أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن تضامنها مع صيادي كفر الشيخ بشأن ضرورة صرف تعويضات عن غرقي مركب الصيد “الحاج نصر” أمام السواحل الليبية، والتى كان على متنها 15 صيادًا.



وأضافت أبو السعد أن غرق المركب جاء نتاج سوء الأحوال الجوية التى وصلت سرعة الرياح فيها إلى 70 عقدة بالساعة، ما أدى إلى جرف المركب إلى ناحية الساحل واصطدامها بالصخور، وغرقها.



وأردفت: أن غرق المركب كان بسبب ظروف قاهرة مما يستوجب أن يصرف لهم التعويضات وفورا، فهذا حقهم على الدولة، واعتبارهم فى عداد الشهداء، نظرًا لأنهم كانوا يبحثون عن لقمة العيش واستشهدوا نتاج الأحوال الجوية.

وأضافت أبو السعد أنها تطالب وزارة الخارجية بسرعة التواصل مع السلطات الليبية لإجراء عملية البحث عن الصيادين المفقودين، والوقوف على معرفة مصيرهم.