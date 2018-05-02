برلمانية المحافظين تؤيد الاستضافة بقانون الأحوال الشخصية

ياسمين فوازصرحت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنها تؤيد الاستضافة، حيث إنها قبل أن تكون حقا للآباء فهى تصب فى مصلحة الأبناء، كما أن من حق الطفل أن يشعر بأن لديه أسرة متكاملة من جهة الأم والأب، وأضافت أنه كلما أسرعنا فى طرح مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمع

ياسمين فواز

صرحت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنها تؤيد الاستضافة، حيث إنها قبل أن تكون حقا للآباء فهى تصب فى مصلحة الأبناء، كما أن من حق الطفل أن يشعر بأن لديه أسرة متكاملة من جهة الأم والأب، وأضافت أنه كلما أسرعنا فى طرح مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى، كان ذلك أفضل لصالح الجميع.

وأكدت “أبو السعد” أن مادة الاستضافة تحتوى على الكثير من الضوابط مثل إسقاط حق الرؤية نهائيا، أو الحبس، أو المنع من السفر، وكل هذه الضوابط ستضمن أن تتم الرؤية فى بيئة نفسية واجتماعية أفضل للطفل، حيث ستكون فى منزل الطرف غير الحاضن سواء كان أبا أو أما أو أحد الجدين، وهو ما يسمح بالرعاية المشتركة للطفل.

وأعربت ” أبو السعد” عن سعادتها بمشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية ومشروع النائبة عبلة الهوارى لاحتوائهما على مواد تتضمن كل ما يتعلق بمراحل العلاقات الأسرية سواء قبل الزواج أو بعده، كما أنهما يتناسبان بشكل كبير مع التطورات الجوهرية التى طرأت على مجتمعنا.