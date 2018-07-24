برلمانية المحافظين: السيسي يتخذ حلولا جذرية وليست مسكنات

سلوى عثمان أشادت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بالإنجازات الضخمة وغير المسبوقة فى مجال الطاقة والكهرباء، والتى تمت على أرض الواقع، وأصبحت ملموسة وشاهد عيان للجميع.وتفخر مصر بالإعلان عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة فى تنمية قطاع الكهرباء، وهو إنجاز تحقق

سلوى عثمان

أشادت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بالإنجازات الضخمة وغير المسبوقة فى مجال الطاقة والكهرباء، والتى تمت على أرض الواقع، وأصبحت ملموسة وشاهد عيان للجميع.

وتفخر مصر بالإعلان عن تنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة فى تنمية قطاع الكهرباء، وهو إنجاز تحقق بأيدى وعقول أبناء مصر المخلصين، ما حقق فائضا فى القدرات الكهربائية بنسبة 25%.

وأضافت أبوالسعد أن محطات سيمنز الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا، والتى جارٍ افتتاحها بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، ستصبح مصر لأول مرة الأولى عالميا فى قطاع الكهرباء.

وأكدت أن الرئيس كان واضحا فى اتخاذ حلول جذرية وليست مسكنات، وأن ما نقوم به اليوم يكفي مصر لسنوات عدة، ولا ننظر إلى حلول مؤقتة، أو أنصاف الحلول.

وطالبت أبو السعد كافة وسائل الإعلام بإبراز أهمية هذه المشروعات القومية، كى نقطع طريق المشككين، ومن يحاول إحباط المصريين.