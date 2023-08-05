برلمانية: المبادرات الرئاسية للصحة ساهمت في تخفيف المعاناة عن المرضى



أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة، وذلك عبر المبادرات الخاصة بالصحة من أجل تقديم خدمات صحية للمواطنين بالمجان وفي جميع القري والنجوع والمحافظات مؤكدة أن إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة أكثر من 145 مليون خدمة طبية استفاد منها 90 مليون مواطن.

وقالت النائبة إن المبادرات الصحية التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي ساهمت في تخفيف المعاناة والأعباء عن المرضي، مشيرة إلى أن مبادرة مثل 100 مليون صحة والتي نجحت في القضاء علي فيروس سي، وجعلت تجربة مصر رائدة في هذا المجال وأشادت بها كل المؤسسات والمنظمات العالمية بعدما كان فيروس سي مرض متوطن في البلاد.

وأضافت أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً يعكس أن قطاع الصحة له أولوية كبيرة لما يمثله من أساس في حياة المواطنين.

وأشادت عضو مجلس النواب بمعدلات الإنجاز في المشروعات المتعلقة بقطاع الصحة وكذلك تطوير مستشفي معهد ناصر لتكون مدين طبية متكاملة ومستشفي هرمل للأورام لتكون صرح عالمي كبير.

وتابعت أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية إنما ياتي لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.