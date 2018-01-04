برلمانية: الطريق إلى الضبعة خارج نطاق تغطية شبكات المحمول

ياسمين فواز أكدت برلمانية أن الطريق إلى الضبعة خارج نطاق تغطيات شبكات المحمول، محذرة من هذا الأمر قد يعرض حياة المواطنين للخطر وذكرت الدكتورة مي البطران عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا

ياسمين فواز

أكدت برلمانية أن الطريق إلى الضبعة خارج نطاق تغطيات شبكات المحمول، محذرة من هذا الأمر قد يعرض حياة المواطنين للخطر

وذكرت الدكتورة مي البطران عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن سوء حالة طريق الضبعة في القاهرة .

وأضافت عضوة لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن هذا الطريق خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول لأكثر من ستون كيلو متر مما يعرض حياة المواطنين للخطر، لافتة الي أن ما سبق يخالف الهدف من انشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجله.

وأوضحت الدكتورة مي البطران ،أن إنشاء الجهاز يهدف إلي تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة،وتلبية جميع احتياجات المستخدمين، إلي جانب ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية مع مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنيه لمختلف خدمات الاتصالات

ونوهت إلى أن هذا الطريق يعتبر نقلة كبيرة ستساهم بشكل غير مسبوق في تنمية من منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق الخطة التي وضعتها الدولة .

** أزمات متوالية





من جانبها كشفت الدكتورة مي البطران عن تلقيها العديد من الشكاوى من قبل المسعفين بسبب صعوبة عملية إسعاف مصابي حوادث السيارات علي طريق “الضبعة – مرسى مطروح”، نظرا لعدم وجود أي شبكة خاصة بشركات المحمول الثلاث، بطول الطريق.

وأكدت البطران في تصريحاتها لـ”المال” أن ال‘سعاف يعاني للوصول إلى المصابين ،مما يعرض حياة العديد من المواطنين للخطر

وتساءلت: “لماذا لم يقم جهاز تنظيم الاتصالات بدوره في دراسة احتياجات الطريق وتنفيذها بالتوازى مع إنشاء هذا الطريق الحيوى بدلا من انتظار كل هذا الوقت للتحرك ومحاولة تدارك الأزمة بعد تعرض المواطنين للخطر خاصة وأن المُصاب لا يستطيع التواصل بالنجدة، لأنه على بُعد 80 كيلو متر تقريبًا؟”.

وشددت البطران علي أن تكلفة إنشاء الطريق سالف الذكر تجاوزت ملايين الجنيهات، واقتطع جزءً كبيرًا من الوقت والجهد، موضحة أنه من الضروري الحفاظ على هذه الجهود.