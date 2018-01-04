برلمانية: الطريق إلى الضبعة خارج نطاق تغطية شبكات المحمول

ياسمين فواز
أكدت برلمانية أن الطريق إلى الضبعة خارج نطاق تغطيات شبكات المحمول، محذرة من هذا الأمر قد يعرض حياة المواطنين للخطر
وذكرت الدكتورة مي البطران عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن سوء حالة طريق الضبعة في القاهرة .
وأضافت عضوة لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن هذا الطريق خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول لأكثر من ستون كيلو متر مما يعرض حياة المواطنين للخطر، لافتة الي أن ما سبق يخالف الهدف من انشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجله.
ونوهت إلى أن هذا الطريق يعتبر نقلة كبيرة ستساهم بشكل غير مسبوق في تنمية من منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق الخطة التي وضعتها الدولة .
** أزمات متوالية
من جانبها كشفت الدكتورة مي البطران عن تلقيها العديد من الشكاوى من قبل المسعفين بسبب صعوبة عملية إسعاف مصابي حوادث السيارات علي طريق “الضبعة – مرسى مطروح”، نظرا لعدم وجود أي شبكة خاصة بشركات المحمول الثلاث، بطول الطريق.
وأكدت البطران في تصريحاتها لـ”المال” أن ال‘سعاف يعاني للوصول إلى المصابين ،مما يعرض حياة العديد من المواطنين للخطر
وتساءلت: “لماذا لم يقم جهاز تنظيم الاتصالات بدوره في دراسة احتياجات الطريق وتنفيذها بالتوازى مع إنشاء هذا الطريق الحيوى بدلا من انتظار كل هذا الوقت للتحرك ومحاولة تدارك الأزمة بعد تعرض المواطنين للخطر خاصة وأن المُصاب لا يستطيع التواصل بالنجدة، لأنه على بُعد 80 كيلو متر تقريبًا؟”.
وشددت البطران علي أن تكلفة إنشاء الطريق سالف الذكر تجاوزت ملايين الجنيهات، واقتطع جزءً كبيرًا من الوقت والجهد، موضحة أنه من الضروري الحفاظ على هذه الجهود.