برلمانية: السيسي وجه 10 رسائل لعمال مصر من بني سويف

باسمين فوازصرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه أكثر من عشر رسائل لعمال مصر بمناسبة افتتاح مجمع الأسمنت بنى سويف الذى تم تنفيذه على مساحة 5 ملايين متر مربع.وأكدت في بيان لها الْيَوْمَ أن الرئيس شدد على ضرورة استمرار عمل شركات قطاع الأعمال، والذي يعمل به 210 آلاف من العم

باسمين فواز

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه أكثر من عشر رسائل لعمال مصر بمناسبة افتتاح مجمع الأسمنت بنى سويف الذى تم تنفيذه على مساحة 5 ملايين متر مربع.

وأكدت في بيان لها الْيَوْمَ أن الرئيس شدد على ضرورة استمرار عمل شركات قطاع الأعمال، والذي يعمل به 210 آلاف من العمال، كما وجه بتطوير قطاع الأعمال حتى يعود بالنفع على 100 مليون مصرى وتشغيل الآلاف من عمال مصر.

وأردفت عطوة كما أن الرئيس كان حريصا على شكر السواعد المصرية والتى أقامت هذا الصرح الكبير، والذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، كما وجه بضرورة تقنين أوضاع العاملين بقطاع الرخام بشق التعبان وتطوير هذه الصناعة.

كما أن هذا المجمع ساهم فى توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى وقد تم انتقاء أغلبهم من مواطنى محافظات شمال الصعيد للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، كذلك توفير أكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة.



وأضافت عطوة أن الرئيس كرم عمال مصر من خلال فيلم تسجيلي بعنوان “ملحمة وطنية بسواعد مصرية” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إنشاء مجمع الأسمنت ببني سويف الذى تم بأيادى مصرية.