برلمانية: الحوار الوطني إرادة حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر

قالت النائبه حنان عبد المنعم عوض عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر أن الحوار الوطنى يعكس اراده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه إلى تعظيم دور الكفاءات والامكانيات والقدرات فى جميع المجالات وذلك لأن حجم التنوع والاختلاف فى الرؤى والاطروحات يعزز بقوه من كفاءه المخرجات المنتظره لجعل مصر فى مقدمه الأمم والدول .

واضافت عضوة مجلس النواب ، في تصريحاتها اليوم، ان الحوار الوطني يعكس قوه الاراده فى مواجهه التحديات والصعوبات والمكائد العظيمه التى تواجهها الدوله المصريه على كافه الأصعده ، لإيجاد الحلول المناسبة والبدائل لها من خلال جمع كافه الآراء ووجهات النظر المختلفه تجاه كافه القضايا.

وقالت :”مصرنا الحبيبه تُقدم مثال حى ورائعأ للديمقراطية..واحترام حقوق الإنسان فى رسم مصيره ومستقبل وُطنه وأولاده”.

كما وجهت عضوة مجلس النواب التحيه والتقدير والاحترام الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية التوفيق لمصر فى جميع خطواتها .

