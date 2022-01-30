سيـــاســة

برلمانية : التوجه الرئاسي بالانتهاء من قضايا الأسرة لحماية نسيج الأسرة المصرية

لإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع
ياسمين فواز 10:41 م, الأحد, 30 يناير 22 10:41 م, الأحد, 30 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أشادت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة انجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة بأن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ علي مستقبل الاجيال القادمه ، واستكمال مظلة الحمايه التي أطلقتها الدوله للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.

اقرأ أيضا  مجلس الشيوخ يناقش اقتراحا بتشكيل لجنة علمية لاختيار المعلمين قبل تعيينهم

وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسي لمس جوهر المشكله في التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ على نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع.

وتابعت أبوشقة بأن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق ، هي مساعي حميدة تصب في مصلحة الوطن ، وترمي الي اهداف استراتيجية بأبعاد كبيره هدفها دعم المواطن والحفاظ علي الهويه المصريه من خلال الحفاظ علي الأجيال القادمة ، بعيداً عن شبح التشرد والضياع .

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تابع مع وزير العدل المستشار عمر مروان، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

ووجه الرئيس، بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

قانون الشهر العقاري .. أهم ما تتضمنه التعديلات قبل مناقشته بالجلسة العامة

ياسمين فواز 6:58 م, الأحد, 30 يناير 22

«الشيوخ» يوافق على المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل غير المحدد

ياسمين فواز 3:58 م, الأحد, 30 يناير 22

السيسي يوجه بإنهاء القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية خلال العام الجاري

هاني جميعي 3:14 م, الأحد, 30 يناير 22

رسوم التسجيل العقاري تثير الجدل في اجتماع «تشريعية النواب»

ياسمين فواز 1:52 م, الأحد, 30 يناير 22

أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.. هرتزوج في أبو ظبي

أحمد فراج 12:07 م, الأحد, 30 يناير 22

برلماني يطالب بإدراج بند جديد في الموازنة لنشر الوعي والمعرفة

ياسمين فواز 11:40 ص, الأحد, 30 يناير 22