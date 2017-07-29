برلمانية : التأمين الصحي الشامل يتطلب توفير 4000 طبيب

ياسمين فوازقالت النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة حينما يُعرض عليها قانون التأمين الصحي الشامل ستتم مناقشته وعرض بنوده ومواده على اللجنة، حيث إن الدستور يكفل للمواطن العلاج.وأضافت أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يتطلب مستشفيات ذات جودة معينة تعمل على توفير طبيب مع

ياسمين فواز

قالت النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة حينما يُعرض عليها قانون التأمين الصحي الشامل ستتم مناقشته وعرض بنوده ومواده على اللجنة، حيث إن الدستور يكفل للمواطن العلاج.





وأضافت أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يتطلب مستشفيات ذات جودة معينة تعمل على توفير طبيب معالج وغرف للحجز وتجهيز غرف العمليات، مطالبة المستشفيات الحكومية بأن تلتزم بتوفير العلاج للمواطنين طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، لذا يجب العمل على تجهيز 4000 طبيب أسرة مؤهل، بجانب توزيع منصف للأطباء المؤهلين على محافظات مصر، وتجهيز وزيادة عدد أَسرّة العناية المركزة، وتجهيز أجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وغرف المستشفيات لاستقبال الحالات التي تحتاج لعناية داخل المستشفيات.