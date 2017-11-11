برلمانية: البيئة أنفقت المنح كمرتبات للعاملين بالوزارة

ياسمين فواز هاجمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، وزارة البيئة، وذلك لعدم استغلالها المنح المقدمة لها في الحفاظ على البيئة -على حسب قولها- مؤكدة أنها أنفقت 20% فقط منها. وأضافت النائبة، في بيان لها، اليوم السبت، أن وزارة البيئة رفضت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات صرف المنح، فضلاً عن إن

ياسمين فواز

هاجمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، وزارة البيئة، وذلك لعدم استغلالها المنح المقدمة لها في الحفاظ على البيئة -على حسب قولها- مؤكدة أنها أنفقت 20% فقط منها.

وأضافت النائبة، في بيان لها، اليوم السبت، أن وزارة البيئة رفضت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات صرف المنح، فضلاً عن إنفاق المنح كأجور ومرتبات للعاملين.

وكشفت النائبة عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد فيه مماطلة الوزارة في السماح للجهاز بمراجعة ميزانياتها، بجانب عدم تقديم الملفات والمستندات اللازمة لذلك.

وطالبت فراج، الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص جميع المنح المقدمة للوزارة، إلا أن وزارة البيئة رفضت الاستجابة لعمليات الفحص، مضيفة أنها حصلت علي منح لحل أزمة القمامة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن السبب وراء انتشار الروائح الكريهة في مناطق شرق القاهرة، نتيجة مرشحات السوائل التي تنفذها الشركات الأجنبية وترك الغازات “الحائلة” في الهواء من خلال مواسير تطلق الغازات في الهواء بموافقة وزير البيئة، تؤدي إلي أمراض سرطانية.

وطالبت بإغلاق مكبات القمامة ومرشحات السوائل غير الآمنة على البيئة، بجانب عدم الاستفادة من الغازات التي تخرج منها، ويمكن استغلالها كوقود للمصانع، مشيرة إلى أن الوزارة تهدد صحة المواطنين، بالإضافة إلى إهدار المال العام.