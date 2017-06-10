برلمانية: أرفض مناقشة النواب لاتفاقية ترسيم الحدود

قالت المهندسة إيمان سالم خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، إنها لا تتمنى مناقشة اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية” والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير، بمجلس النواب غداً، نظرًا لزيادة اللغط والتخوين والتشويه الذي أصبح موجودًا بشدة، مضيفة: “اجتماع اللجنة التشريعية سيحدد هل سيتم عرضه على لجنة عامة أم لا”.

وأضافت خضر، أنها لا تجد تعارض بين السلطات بمناقشة مجلس النواب للاتفاقية رغم حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بمصرية الجزيرتين، موضحة أنها قرأت العديد من الوثائق التى تؤكد مصرية الجزر ووثائق أخري تعلن أنها سعودية ما جعلها لا تستطع تكوين وجهه نظر وافية حول وضعهما.

وأكدت أنه لو تمت مناقشة الاتفاقية بالمجلس فستحاول إيجاد إيجابات شافية لكل ما يجول بخاطرها حول أسباب توقيع الاتفاقية فى هذا التوقيت، وعدم مطالبة السعودية للجزر فى السنوات الماضية، وعدم تقديم الحكومة للمستندات الكاملة التى تجعل المحكمة تحكم بسعودية الجزيرتين.

وأشارت خضر إلى أن مجلس النواب عليه أعباء كثيرة، ويواجه اتهامات عديدة، تجعل مناقشة الاتفاقية فى هذا التوقيت أمر فى غاية الصعوبة.