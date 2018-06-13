برلمانى: ‏السيسى حازم فى مواجهة مافيا وأباطرة الفساد

ياسمين فواز

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام حفل الاسرة المصرية، مطالبا الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بإعطاء اكبر اهتمام لملفات الدعم والمشكلة السكانية والتحديات التى تواجه مصر وحق الدولة من الضرائب التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته.

وقال ” عابد ” فى بيان له اصدره اليوم اننى اجد لزاما على ان اوجه التحية والتقدير للرئيس السيسى على كلماته الواضحة والحاسمة بشان ملف محاربة الفساد بكل قوة مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى بان الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية بكل حرية ولن تقبل بوجود اى متجاوز او فاسد.

واعتبر عابد مطالبة السيسى للمجتمع والمواطنين بمساندة الدولة فى محاربة الفساد وقوله بالنص: ” احنا مش بنهزر فى موضوع الفساد ” بمثابة تكليف واضح وصريح لـ 100 مليون مواطن مصرى للقيام بدورهم فى مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وناشد عابد الشعب المصرى العظيم بالقيام بمسئولياته استجابة لدعوة الرئيس واصراره على مواجهة الفساد والفاسدين ،مؤكدا ان نظام السيسى هو بحق عهد مكافحة مافيا وأباطرة الفساد والمفسدين فى الارض مهما كانت مواقعهم واكبر دليل على ذلك انه لاول مرة فى تاريخ الحياه السياسية المصرية نجد وزيرا ومحافظا فى موقعهما ويتم القبض عليهما والتحقيق معهما فى وقائع فساد وهو مايؤكد ان نظام السيسى يرسخ لدولة المؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع وان النظام الحالى لا يتستر على اى وقائع إفساد داخل اى مؤسسة بالدولة وانه نظام صادق وامين وحازم فى محاربة الفساد بجميع صوره واشكاله لحماية حقوق الدولة والشعب.