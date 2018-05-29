برلمانى يهاجم طرق الغربية.. ووزارة النقل ترد

هاجم اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، المسئولين المتقاعسين بمديرية الطرق والكباري بالغربية، لتقصيرهم وعدم استجابتهم لطلبات الإحاطة التي تقدم بها لإصلاح طريق زفتى سنباط – العزيزية، لإيقاف نزيف الدماء اليومي على هذا الطريق لعدم جاهزيته.

وأكد الجوهري أنه يجب محاسبة المسئولين في مديرية الطرق والكباري بالغربية، التي يتبعها الطريق المذكور، على نزيف الحوادث اليومي، الذي كان أخره أمس بحادث أليم راح ضحيته اثنين من خيرة رجال “كفرشبراقلوج”، وهم صائمون.

وأضاف أنه بصفته نائب زفتى تقدم منذ بداية المجلس، بمذكرات عديدة لإصلاح هذا الطريق، بالإضافة إلى بيانات إحاطة وبيانات عاجلة في الجلسات العامة بحضور وزير النقل، وطلبات للمحافظة.

وقال إن أخر طلب إحاطة تم الرد عليه بتاريخ 15 مايو الجاري من وزير النقل، يفيد فيه بأن الطريق المذكور عاليه لا يتبع الوزارة، وإنما يتبع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح الجوهري أن وزارة النقل اعترفت في ردها أن الطريق حيوي وبطول 15 كم ويربط بين مدينتي زفتى والمحلة الكبرى وهو بحالة سيئة حيث يوجد به انهيارات وهبوطات بالإضافة إلى أن الكثافة المرورية عليه عاليه.

وأضاف أن الوزارة قامت بعمل معاينة للطريق وإعداد مقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة وبلغت قيمتها 30 مليون جنيه ووزارة النقل ممثلة في الهيئة المذكورة على استعداد لتنفيذ الأعمال المطلوبة في حالة توفير اعتمادات مالية إضافية.