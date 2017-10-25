برلمانى يكشف إهدار مال عام بجمعية صقر قريش

ياسمين فوازتقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بخصوص إهدار مال عام في جمعية صقر قريش.وقال الجزار إن جمعية صقر قريش

ياسمين فواز



تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بخصوص إهدار مال عام في جمعية صقر قريش.

وقال الجزار إن جمعية صقر قريش شرق الأتوستراد أشترت أراضي من المحافظة وبيعها شقق للمواطنين، وبعد فترة رفعت سعر الأرض ورفضت الجمعية ما تسبب في وقف توصيل الكهرباء لثلاث عمارات، ووقف تقديم الخدمات للمنطقة بأكملها.



وطالب “الجزار”، بضرورة تسوية الأمور المالية بين جمعية صقر قريش والمحافظة، وتوصيل الكهرباء والخدمات للعمارات المتضررة، خاصة أن المواطنين مسددين لكافة مستحقاتهم المادية.