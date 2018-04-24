برلمانى يقترح إنشاء فندق بأرض المعارض لسداد الخسائر

ياسمين فوازأكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة موازنة أرض المعارض بالعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ ،ضرورة استثمار أرض المعارض لتحقيق ربح للموازنة وليس خسائر متراكمة وصلت لـ٨٠٠ مليون جنيه.واقترح الجوهرى فى تصريحاته استثمار جزء من الأرض بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مو

ياسمين فواز

أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة موازنة أرض المعارض بالعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ ،ضرورة استثمار أرض المعارض لتحقيق ربح للموازنة وليس خسائر متراكمة وصلت لـ٨٠٠ مليون جنيه.

واقترح الجوهرى فى تصريحاته استثمار جزء من الأرض بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مول تجارى متعدد الطوابق وإنشاء فندق عالمى وبعض المشروعات الترفيهية التي يمكن أن تكون جاذبه في هذه المنطقه،بالاضافة إلى الحفاظ على أرض المعارض بعد تطويرها والبالغة مساحتها ١٠٠فدان.

وانتقد النائب إدارة أرض المعارض بسبب عدم تحقيقها أرباحا رغم قدرتها على ذلك بسبب موقعها المميز.