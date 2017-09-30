برلمانى يطالب بمد فترة شراكة القطاع الخاص والسكك الحديد

ياسمين فوازتستعد لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لمناقشة تعديلات مشروع قانون السكة الحديد، الذى يسمح بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة. وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على إدخال تعديل على مشروع القانو

ياسمين فواز

تستعد لجنة “النقل والمواصلات” بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لمناقشة تعديلات مشروع قانون السكة الحديد، الذى يسمح بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على إدخال تعديل على مشروع القانون للتركيز اقتصار شراكة القطاع الخاص فى مجال نقل البضائع فقط داخل الهيئة، مشيرًا إلى أنه فى حال تطبيق ذلك فإن القطاع سيقضي على الاحتكار المنتشر في مجال نقل البضائع.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ”المال”، أنه حال حدوث شراكة لهيئة السكة الحديد والقطاع الخاص فى مجال نقل البضائع ستكون الهيئة قادرة على المنافسة مع وسائل النقل الأخرى سواء البري أو النهرى، لافتًا إلى أن تخوفات البعض من رفع أسعار الخدمات المقدمة داخل الهيئة أو رفع أسعار التذاكر عقب حدوث الشراكة مع القطاع الخاص لا أساس لها لكون التعامل مع الأمر سيكون وفقًا لضوابط محددة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء.

وقال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير السكك الحديد، بحيث يٌسمح لمشاركة القطاع الخاص فى السكك الحديدية، مشيراً إلى أن السكة الحديد مرفق هام ولا يمكن الاستغناء عنه سواء فى نقل المواطنين أو نقل البضائع.

وطالب بدوي، أن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة كحد أقصى، ويتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، مضيفًا أنه فى حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة، وأن مرفق السكة الحديد مرفق كبير يحتاج سنوات عديدة من أجل تطويره وكلما زادت مدة العقد فإنه سيكون جاذب للمستثمر لتحقيق الأرباح.

وقال إنه لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص، وأنه أثبت تفوقه على القطاع الحكومى فى السنوات الماضية، كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق، مضيفاً أن الشراكة مع القطاع الخاص ستتراوح بين 15 إلى 30 عامًا كحد أقصى، وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.

وأشار بدوى، إلى أنه سيقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التى يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى تطوير والتوسع في عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، مؤكداً أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.

وتابع، أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه، مشبهاً ذلك بما حدث فى العملية التعليمية حيث أنه لولا دخول القطاع الخاص فى العملية التعليمية ساهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودي الدخل علي أماكن داخل المدارس الحكومية، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص في النقل يمنح الفقراء ومحدودي الدخل وسيلة أكثر أماناً وجودة مع توفير وسائل أكثر تطوراً للطبقات الأغنى.

ويتضمن مشروع القانون إدخال نظام جديد المسمى بـ”BOT” -وهو إبرام عقد بين الحكومة وإحدى شركات قطاع الخاص، تتولى الأخيرة تشغيل المرفق وتطويره والاستفادة منه فى مدة لا تقل عن 30 عامًا.

على أن تكون جملة الأرباح خلال السنوات المتفق عليها بين الحكومة والمتعاقد، ستكون لشركة قطاع الخاص بشرط دفع ضرائب للدولة، ويصبح المرفق مملوكًا للدولة بشكل كامل، بعد انتهاء فترة العقد المبرم.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا إمكانية إدخال عربات تابعة للقطاع الخاص لتقليل زمن التقاطر، بتذكرة عالية الثمن تُباع للقادرين فقط، مقابل ضرائب ستدفعها لخزانة الدولة، مقابل استخدام القضبان والمزلقانات المملوكة لوزارة النقل.