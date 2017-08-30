برلمانى يطالب بلجنة تقصي حقائق بعد استشراء فساد دعم الخبز

ياسمين فواز وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، واقعة ضبط موظف بإدارة تموين زفتى، والمختص بتعديل البيانات المتعلقة ببطاقات التموين؛ لاتهامه بتجميع (18928 بطاقة تموين) من محافظات "الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ" وتوزيعها على أفران بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية،

ياسمين فواز

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، واقعة ضبط موظف بإدارة تموين زفتى، والمختص بتعديل البيانات المتعلقة ببطاقات التموين؛ لاتهامه بتجميع (18928 بطاقة تموين) من محافظات “الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ” وتوزيعها على أفران بمحافظات “القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية”، إضافة إلى ضبط 3 أشخاص من أصحاب المخابز البلدية المتعاملين مع المتهم بمحافظة الغربية، وبحوزتهم 5 ماكينات صرف خاصة بالمخابز، وأن المبالغ المتحصلة للمتهمين من جراء ذلك بحوالى 15 مليون جنيه خلال الفترة من 11/10/2016 حتى 27/7/2017- بـ”الكارثة”.





وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات أن الدعم فى هذا الملف لا يصل إلى مستحقيه وإنما يذهب إلى مافيا وناهبى أموال الدعم.

وتساءل زين الدين فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: أين الحكومة من حالات الفساد التى وصلت للحلقوم فى ملف الدعم، خاصة دعم رغيف الخبز.

واتهم زين الدين الحكومة بالإهمال الجسيم فى هذا الملف، مقترحًا تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية؛ لبحث ملف فساد الدعم من مختلف جوانبه، خاصة ملف دعم رغيف الخبز، فكل هذا فى واقعة محافظة واحدة، وما خفي كان أعظم.