برلمانى يطالب بكشف أسباب تأخر إتمام أكبر صفقة عربات ركاب بالسكة الحديد

ياسمين فوازتقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بسؤال موجه إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بخصوص الأزمات التي تواجه صفقة قطارات السكة الحديد الجديدةوأشار إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة عربات ركاب قررت هيئة السكة الحديد شراءها لتحديث أسطول قطاراتها الحالية.

ياسمين فواز

تقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بسؤال موجه إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بخصوص الأزمات التي تواجه صفقة قطارات السكة الحديد الجديدة

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة عربات ركاب قررت هيئة السكة الحديد شراءها لتحديث أسطول قطاراتها الحالية.

وتساءل النائب: “هل هناك عقبات تواجه الصفقة حتى الآن؟، كيف ستتعامل الوزارة مع تلك الأزمات في ظل وجود ضغوط من جانب الشركات المنافسة على الصفقة؟”.

وتابع متسائلا: “ما هي الشروط أو المعايير التي سيتم اختيار الشركات التي ستدخل في المناقصة على أساسها؟، هل تم تحديد المواصفات الفنية للعربات الجديدة التي سيتم تصنيعها أم لا؟”.

وأشار النائب إلى ضرورة أن تسعى الوزارة إلى النهوض بورش صيانة القطارات والعربات الموجودة حاليًا بالتوازي مع هذه الصفقة، لاستقبال الـ1300 عربة المقرر شراؤها، والنهوض بأوضاع ورش صيانة القطارات والعربات لتكون مصر جاهزة لتصنيع أو تجميع مزيدًا من عربات السكة الحديد.



