برلمانى يطالب بتوفيرالاعتمادات المالية للصحة لتوفيرالمستلزمات الطبية

طالب النائب عبد الله احمد عبد الله، عضو لجنة الصحة في البرلمان ، توجيه الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة لقطاع الصحة للعام المالى الجديد للنهوض بالبنية التحتية على أن يكون هناك أولويات فى التنفيذ، حيث لتكون المستلزمات الطبية فى مقدمة الاولويات، وعدم النظر لبعض الأمور الفرعية.

وتابع: :” يجب أن نوجه الاعتمادات المالية فى توفير المستلزمات الطبية العاجلة التى لا غنى عنها فى المستشفيات، ومن ثم يتم الحديث عن الكماليات”.

وأضاف بأن منظومة الصحة تحظى باهتمام كبير خلال السنوات السبعة السابقة، واتضح ذلك من خلال تحسين مستوى الخدمة، والموازنة العامة شهدت ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالقطاع الطبى، ويجب على التنفيذيين أن يحسنوا استغلال الموارد المالية المتاحة، من خلال وضع أولويات فى الاستفادة من هذه المخصصات على أن يتم توفير المستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة وكل ما يخص الخدمة الطبية العاجلة والتخصصات النادرة، لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين.

وأشار عضو لجنة الصحة في البرلمان ، إلى أن تدريب العنصر البشري من الأولويات أيضا، ويجب أن يتم تخصيص جزء من الاعتمادات المالية لهذا الغرض، لأنه يهدف لرفع الكفاءة وتحسين نوع الخدمة المقدمة، وبالتالي لا غنى عن هذا البند الحيوى، مشددا على ضرورة التحرك فى الموازنة العامة لقطاع الصحة وفقا للأولويات.