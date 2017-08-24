برلمانى يطالب بتكريم سائق قطار الجيزة – الفيوم

ياسمين فوازطالب النائب، محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، بتكريم سائق قطار الجيزة- الفيوم، الذي أنقذ حياة ركابه. وكان المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، قرر صرف مكافأة عاجلة لسائق قطار رقم 152 ومساعده ليقظتهما أثناء العمل وإنقاذ ركاب ال

ياسمين فواز

طالب النائب، محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، بتكريم سائق قطار الجيزة- الفيوم، الذي أنقذ حياة ركابه.

وكان المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، قرر صرف مكافأة عاجلة لسائق قطار رقم 152 ومساعده ليقظتهما أثناء العمل وإنقاذ ركاب القطار رقم 152 المتجه من محطة الجيزة إلى الفيوم، وتمكنهما من الفرملة السريعة.

وقال البرلماني، محمد زين الدين، في بيان صادر اليوم، إنه “لولا يقظة سائق هذا القطار عبد الرازق محمد على ومساعده وإيقاف القطار قبل تصادمه بجرار زراعي بمقطورة يعبر السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكيلو 35، ما بين البدرشين والمرازيق لكان يمكن أن تحدث كارثة مروعة وكبرى”.

وطالب البرلماني، الدكتور هشام عرفات وزير النقل تكريم هذا السائق ومساعده تكريما يليق بهما خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها مرفق السكك الحديدية.

وأكد زين الدين أنه سوف يتقدم بمذكرة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يقترح فيها تكريم البرلمان لهذا السائق ومساعده.

وطالب من جميع سائقى المركبات والسيارات والجرارات الالتزام التام بإرشادات السكك الحديدية وعدم عبور المزلقانات الا اذا تم التأكد التام من السماح لهم بالعبور حفاظا على سلامة المواطنين وأرواحهم.