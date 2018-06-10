برلمانى يطالب بتغيير السياسيات فى حكومة مدبولي الجديدة

ياسمين فوازأكد النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، أن هناك حالة من التفاؤل بتشكيل المهندس مصطفى مدبولي للوزارة الجديدة، مؤكدًا أن الأهم من اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة هو تغيير السياسات وليس الأسماء فقط.وأوضح "رياض" فى بيان صحفي، أن هناك العديد من الوزراء كانوا يمثل

ياسمين فواز

أكد النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، أن هناك حالة من التفاؤل بتشكيل المهندس مصطفى مدبولي للوزارة الجديدة، مؤكدًا أن الأهم من اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة هو تغيير السياسات وليس الأسماء فقط.

وأوضح “رياض” فى بيان صحفي، أن هناك العديد من الوزراء كانوا يمثلون عئا على الدولة ويجب استبعادهم في التشكيل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تغيير الوزير الذى لم يشعر المواطن بدوره ولم يتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وأضاف رياض أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة الجديدة العمل على مراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار بطرق مختلفة، مؤكدًا أن السيطرة على الأسواق والرقابة على جميع الخدمات ومحاولة معالجة مشاكل التضخم ابرز الملفات أمام الحكومة الجديدة .

ولفت إلى أن أهم السمات المطلوبة فى الوزراء الجدد، هى النزول إلى الشارع، ومتابعة تنفيذ الخطط من الأرض، وأن يكون مستمعاً جيداً ويصغى لكل الآراء، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع أعضاء مجلس النواب لحل أزمات المواطنين.