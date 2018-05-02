برلمانى يطالب باستغلال كأس العالم فى الترويج للسياحة

ياسمين فوازطالب النائب عصام فاروق عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة، رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة، باستغلال كأس العالم فى الترويج للسياحة المصرية.وأضاف فاروق أنه يمكن وضع صور على الطائرات وكذلك اتوبيسات تنقل فريق المنتخب، للأماكن السياحية الفرعونية فى مصر.وأشار إلى أ

ياسمين فواز

طالب النائب عصام فاروق عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة، رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة، باستغلال كأس العالم فى الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف فاروق أنه يمكن وضع صور على الطائرات وكذلك اتوبيسات تنقل فريق المنتخب، للأماكن السياحية الفرعونية فى مصر.

وأشار إلى أن هذه الصور ستكون أفضل تعبير للحضارة المصرية، وكذلك فرصة جيدة للترويج للسياحة.

ولفت فاروق إلى أننا لا يمكن أن نفوت حدثا كبيرا مثل كأس العالم دون الاستفادة منه فى الترويج للسياحة المصرية، مطالبا وزارتى السياحة، والطيران وكل مؤسسات الدولة بالتكاتف والتعاون من أجل استغلال والاستفادة من كل حدث للترويج للسياحة حتى تعود قوية مرة أخرى.

وأوضح فاروق أنه يتمنى أن يظهر المنتخب المصرى بشكل مشرف وعظيم فى كأس العالم المقرر إقامته فى روسيا هذا العام.