برلمانى يطالب باستدعاء وزير الاتصالات بسبب رفع كروت الشحن

كمال: تهدد الأمن الاجتماعى ياسمين فواز قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم، بطلب عاجل لاستدعاء الاتصالات بسبب قرارات رفع أسعار كروت المحمول محذرا من الإجراءات الحكومية ضد المواطنين. وأضاف النائب أنه استناداً إلى…

كمال: تهدد الأمن الاجتماعى

ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم، بطلب عاجل لاستدعاء الاتصالات بسبب قرارات رفع أسعار كروت المحمول محذرا من الإجراءات الحكومية ضد المواطنين.

وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى وزير الاتصالات حول اشتعال اسعار خدمات كروت الشحن للتليفونات وخدمات المحمول بنسبة بلغت 36% من قيمتها الحقيقية الامر الذى يحمل المواطنين اعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتابع النائب: ” للاسف يأتي ذلك مع الاعلان عن تشغيل شركة جديدة لتصبح اربع شركات ” اورنج – فودافون – اتصالات – والمصرية للاتصالات WE ” ، والمفترض أنها تدخل المنافسة من اجل خفض الاسعار وتحسين الخدمات ولكن يبدو أن المنافسة اصبحت على جيوب المواطنين الذين يعانون من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع مخيف فى تكلفة الحياة بسببب فوضي الاسعار وغياب لاجهزة الحكومة التى لا تهتم بالشعب.

واختتم النائب طلبه العاجل بأن انفلات الاسعار وزيادتها بتلك الطريقة وبذات الاساليب والاعلان عنها سوف يهدد السلم والامن الاجتماعي فى بلادنا بسبب عدم الرضا والغضب المكتوم داخل المواطنين الامر الذي نحذر منه بأن سياسة المسكنات والتصريحات الوردية وبيع الوهم للمواطنين لن يفيد ويزيد الامور تعقيداً لذا اطالب باستدعاء وزير الاتصالات لمجلس النواب لبحث الامر احتراما للدستور والقانون وارادة الشعب.