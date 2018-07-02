برلمانى يطالب باستدعاء وزيرة التضامن للرد على اتهامات فساد مستشفى 57

ياسمين فوازقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم للدكتور على عبد العال رئيس المجلس طلب استدعاء وزيرة التضامن الاجتماعي بسبب مستشفى 57 للسرطان.وأضاف النائب " نظراً لما يتم تداوله من نشر فى الصحف والإعلام وعلى شبكة التواصل الاجتماعى حول أخبار عن الفساد بمستشفى 57357 ،حيث إن هناك اتهامات مالية وادا

ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم للدكتور على عبد العال رئيس المجلس طلب استدعاء وزيرة التضامن الاجتماعي بسبب مستشفى 57 للسرطان.

وأضاف النائب ” نظراً لما يتم تداوله من نشر فى الصحف والإعلام وعلى شبكة التواصل الاجتماعى حول أخبار عن الفساد بمستشفى 57357 ،حيث إن هناك اتهامات مالية وادارية وتبادل معلومات واتهامات بين أطراف متعددة لذلك نرجو استدعاء وزير التضامن الاجتماعي للمجلس للرد رسمياً وبتقارير موثقة حول مؤسسة مستشفى 57357 والأوضاع المالية والإدارية للمستشفى”.

وتابع: ” كذلك موافاة المجلس الموقر بتقارير رسمية حول اوضاع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الاخري التى تحت اشراف الوزارة خصوصاً أن اموال تلك المؤسسات تعتبر مالا عاما لا سيما أن مصادرها الاساسية تأتي من الضرائب العامة، فضلا عن أن هناك مؤسسات خيرية تمت محاسبتها بسبب الفساد والاهمال”.

واختتم النائب ” أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور وباعتبار الامر عاجلا لتأثيره على الرأى العام برجاء عرض الموضوع على اللجنة المختصة بحضور الوزيرة”.