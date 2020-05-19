برلمانى يطالب باستئناف عمل المطاعم على غرار الفنادق

وقال فؤاد، إنه في إطار حرص الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا على متابعة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة،

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، بشأن تضرر المطاعم من استمرار قرار الغلق واقتصارها على خدمات “الدليفرى” فقط، مطالبا بضرورة استئناف العمل بها على غرار الفنادق.

وقال فؤاد، إنه في إطار حرص الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا على متابعة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، وتقديم العديد من المبادرات لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية عليها، وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة كونه أكثر القطاعات تضررا من الأزمة.

وأضاف فؤاد :” نحيطكم علماً بتضرر المطاعم باعتبارها جزءا من القطاع السياحي نتيجة استمرار قرار الغلق لهم فى إطار خطة الدولة التعايش مع الفيروس، فعلى الرغم من قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بحد أقصى للتشغيل 25 % کفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى أول يونيو و 50 % من أول يونيو، لعودة الحياة إلى قطاع السياحة تدريجية ، إلا أن المطاعم والكافيهات السياحية لاتزال تعاني من استمرار الغلق على الرغم من استعدادهم لتنفيذ كافة الاشتراطات التي قد يتم اشتراطها للعودة مرة أخرى.

وأوضح “فؤاد” أن الأمر الذي يستلزم ضرورة البحث في عودة المطاعم مرة أخرى للممارسة نشاطهم ، خاصة أن العديد من الدول بدأت بالفعل في وضع اشتراطات خاصة لعودة العمل بالمطاعم أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث سمحت 31 ولاية أمريكية بعودة العمل بالمطاعم مرة أخرى.