برلمانى يطالب القوى العاملة بحل أزمة 11 ألف عامل بالسويس

ياسمين فوازقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم السبت، مذكرة بمشاكل 11 ألف عامل بمصانع السويس، لوزير القوي العاملة أثناء زيارته للمحافظة.وقال النائب: "تشهد السويس سلسلة من الفصل التعسفي وأوضاع عمالية غير مستقرة تهدد الأوضاع الاجتماعية والأسرية بالمحافظة، والاقتصاد

ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم السبت، مذكرة بمشاكل 11 ألف عامل بمصانع السويس، لوزير القوي العاملة أثناء زيارته للمحافظة.

وقال النائب: “تشهد السويس سلسلة من الفصل التعسفي وأوضاع عمالية غير مستقرة تهدد الأوضاع الاجتماعية والأسرية بالمحافظة، والاقتصاد الوطني، وما سيترتب عليه من عواقبة اجتماعية غير مستقرة”.

وطالب النائب الوزير التدخل العاجل للوقوف حول الأوضاع العمالية لأكثر من 11 ألف عامل بمصانع الأدبية والسخنة بالسويس، التى تعاني من مشاكل إدارية وعلاقات عمل سيئة، فضلاً عن تعثر بعض المصانع وإيقاف الغاز عن مصانع أخرى، مما تسبب للعمال مشاكل اجتماعية وأسرية سيئة للعمال وانضمامهم للبطالة بالسويس.

وأضاف البرلماني، إن 7 شركات تعانى من تعثر مالي وإداري، وهي: “مصر إيران للغزل والنسيج” رأس مال مشترك – حكومة 60% – 40 % للجانب الإيراني، شركة خيوط الملابس “تراست” – “قطاع خاص”، شركة تراست النسيجية – “قطاع خاص”، الزيوت المتكاملة – “قطاع خاص”، نيس برتش للكيماويات – “قطاع خاص”، الهندية للكيماويات – “قطاع خاص”، السويس لمهمات السلامة “السفتى” قطاع مشترك 30 % وزارة البترول.

وتابع: الشركات المتعثرة جزئيًا، هي: شركتي “النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية” قطاع أعمال، وتعتبر رائدة صناعة الأسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة، رغم امتلاكها ظهير من الأراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز، وزارها 4 وزراء “محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– أشرف سلمان 2014″، وأخيرًا وزير قطاع الأعمال الحالي 2016، وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة.

وأكد أن الشركات التى تحتاج إلى تطوير، منها: “النقل المباشر” قطاع أعمال، وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها، بالإضافة إلى شركات تعاني من مشاكل إدارية وفصل تعسفي للعمال، وأخرى تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها “كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا”.

ولفت إلى أنه رغم صدور قرار من رئيس الوزراء فى 27 يونيه 2016 لوزيرة الاستثمار فى ذلك الوقت لحل مشاكل شركات السويس، بعد أن تقدم بمذكرة إلى رئيس الحكومة فى منتصف شهر يونيه فى نفس العام، إلا أن مازال الوضع على أرض الواقع سيئًا، وانضمت شركات أخرى إلى الشركات المتعثرة ومازالت الوضع العمالية غير مستقر، ويعتبر طارد للاستثمار ويمثل توتر على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال الوزير إنه سيزور السويس بعد 15 يومًا، لبحث الملفات العمالة وزيارة المصانع بمشاركة النواب ومحافظ السويس، وإيجاد حلول للمشاكل العمالية بالسويس.