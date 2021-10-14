سيـــاســة

برلمانى يطالب الحكومة بتأمين أعمدة الإنارة قبيل فصل الشتاء

لمواجهة حوادث الصعق
ياسمين فواز 12:28 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 12:28 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل في البرلمان ، وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، بالتنسيق فيما بينهما، لتأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق استعدادا لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار، وخصوصا في المدن الساحلية.

وحذر زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم، من تكرار حوادث الصعق الكهربائي التي وقعت من قبل نتيجة سقوط الأمطار لعدم تأمين أعمدة الكهرباء، مشيرا إلى أنه أصبح من غير المقبول أن يتم تكرار تلك الحوادث في ظل ما تشهده البلاد حاليا من تطوير للبنية التحتية في مختلف المرافق في ظل مشروع حياه كريمة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال عضو البرلمان : على الحكومة بكافة أجهزتها وخاصة وزارت الكهرباء والتنمية المحلية والزراعة الاستعداد مبكرا لفصل الشتاء، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بكافة المحافظات، لمراجعة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمدة الإنارة في كافة الشوارع والطرق، وكذلك تأمين الأشجار على جانبي الطرق والمجاورة لأعمدة الإنارة، منعا لوقوع حوادث بسببها حال وجود تقلبات جوية وسقوط أمطار.

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وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحليات، وتشكيل غرفة عمليات مستمرة، للتعامل السريع مع حالات طوارئ قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق، لاسيما في ظل تواجد الأطفال بالشوارع ذهابا وإيابا للمدارس.

وفي ذات السياق، طالب عضو البرلمان ، بضرورة التوعية الأسرية والمجتمعية، لتوعية الأطفال والمواطنين للتعامل في مثل حالات الطوارئ التي قد تنتج عن هذه الحوادث واتباع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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