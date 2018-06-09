برلمانى يشيد بتشكيل مدبولى للحكومة ويطالب باستبعاد وزير الأوقاف

ياسمين فوازأشاد النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باختيار الرئيس السيسى للمهندس مصطفى مدبولى لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنه استطاع تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى وزارة الإسكان الفترة الماضية.وأكد العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن المهندس مصطفى مدبولى نجح خلال تول

ياسمين فواز

أشاد النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باختيار الرئيس السيسى للمهندس مصطفى مدبولى لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنه استطاع تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى وزارة الإسكان الفترة الماضية.

وأكد العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن المهندس مصطفى مدبولى نجح خلال توليه منصب وزير الإسكان فى إقامة مشروعات عملاقة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج الكثير فى الفترة المقبلة من أجل مواصلة البناء والتعمير.

وطالب نائب مطروح بضرورة أن يستبعد التشكيل الوزارى الجديد أى وزير أثبت فشله فى الفترة الماضية، مضيفًا أن وزير الأوقاف مختار جمعة على رأس الوزراء الذين يجب استبعادهم فى.

وشدد على أن الفترة المقبلة تستوجب وجود وزراء على قدر المسئولية، تساعد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتهاء من كل المشروعات والملفات الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات القومية ستنقل مصر نقلة اقتصادية كبيرة.