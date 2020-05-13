برلمانى يشيد بالتعاون بين الصين ومصر في احتواء مرض «كورونا»

تبادل علمي بين البلدين فى مجال الاختبارات و بروتوكولات العلاج و البحوث الطبية

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا القيادي بحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، بالتعاون بين الصين ومصر في مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، منوها بوجود تبادل علمي بين الطرفين لمواجهة المرض.

وقال في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن التعاون بين مصر والصين “مثال رائع على العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين، ففى إطار مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أرسلت مصر شحنة مساعدات إلى الصين، كما سافرت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إلى بكين فى وقت كانت الأزمة كبيرة فى الصين، ثم ردت الصين بنفس الموقف بعدها بأسابيع، حينما استقرت الأوضاع لديها”.

وتسلمت مصر الأحد الماضي شحنة مساعدات صينية للتصدي لمرض فيروس كورونا الجديد، بلغت أربعة أطنان، وتضمنت 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بمرض فيروس كورونا الجديد، و10 آلاف كمامة طبية N95، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.

وتعد هذه الشحنة الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها الصين لمصر، التي استقبلت في 16 أبريل الماضي شحنة مماثلة تزن أربعة أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية.

كما تسلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، في أبريل الماضي مجموعة من المواد الطبية المستخدمة لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد تبرعت بها حكومة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

بينما زارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بكين في مطلع مارس الماضي، حاملة “هدية عبارة عن مستلزمات وقاية” و”رسالة تضامن” للشعب الصيني في مواجهة مرض فيروس كورونا الجديد.

وأشار النائب إلى “وجود تبادل علمي على جميع المستويات بين الصين ومصر، سواء فى مجال الاختبارات أو بروتوكولات العلاج أو البحوث الطبية من أجل القضاء على مرض فيروس كورونا الجديد”.

ورأى أن تجربة الصين في التعامل مع أزمة مرض فيروس كورونا الجديد جيدة، ورفض الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة للصين بالتأخر في الإعلان عن ظهور المرض.

وقال إن العالم الآن فى أزمة، ولابد أن ينبذ الجميع كل الخلافات والمشاحنات السياسية، ويركز فى الإنسانية، لأن الإنسانية تحتاج إلى تضافر العالم أجمع، وليس توجيه الاتهامات .

وعن وضع مرض فيروس كورونا الجديد في مصر، أوضح البرلماني المصري أن معدل الإصابات بالفيروس مرتفع.