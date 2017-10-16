برلمانى يسأل الحكومة عن أسباب اختفاء البنسلين وبدائله

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن الاختفاء المفاجئ لحقنة البنسلين ممتدة المفعول وبدائلها الدوائية.وقال فؤاد إنه تلقى العديد م

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن الاختفاء المفاجئ لحقنة البنسلين ممتدة المفعول وبدائلها الدوائية.

وقال فؤاد إنه تلقى العديد من الاستغاثات من جانب عدد كبير من المرضى وتحديداً مرضى الحمى الروماتيزمية، بخصوص النقص المفاجئ والكبير في حقنة البنسلين ممتدة المفعول من الأسواق الطبية في الأيام الأخيرة، ويعاني المرضى من نقص شديد بل يكاد يكون إختفاء تام للحقنة المذكورة، وذلك وسط حالة من الصمت التام من جانب المسؤولين والأجهزة الرقابية للوزارة.

وأضاف فؤاد، أن ما فتح المجال كالمعتاد أمام السوق السوداء من أجل التغول والتسبب في زيادة تبعات تلك الأزمة، وأصبحت تلك الحقنة تباع بالطرق غير الشرعية بالسوق السوداء 80 جنيهاً تقريباً، في حين أن سعرها الأصلي والقانوني هو 8 جنيهات فقط.

وأوضح فؤاد، أنه بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر، تم التوصل أنه من ضمن مسببات الأزمة أيضاً هي اختفاء البدائل الدوائية لحقنة البنسلين من الأسواق بشكل غريب وغير مفهوم، ومنها pecitard والتي يصل سعرها إلى 6 جنيهات، وdepopen التي يصل سعرها إلى 7 جنيهات، وdurape التي يصل سعرها إلى 7 جنيهات، وretarpen والتي يصل سعرها إلى 8 جنيهات ونصف.

وأضاف فؤاد، أن ذلك تسبب في حالة من الهلع والرعب الشديد في نفوس المرضى نتيجة تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر جراء نقص تلك الأدوية من الأسواق، وعدم قدرتهم على المداومة على شرائها من السوق السوداء لارتفاع أسعارها إلى 10 أضعاف سعرها الحقيقي.

وتساءل فؤاد في بيانه، عن أسباب إختفاء حقنة البنسلين وبدائلها بهذا الشكل المفاجئ، وما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الأمر وتوفير تلك الأدوية في أسرع وقت ممكن، وطالب بالرد على سؤاله كتابياً.