برلمانى يحذر من التشكيك فى المشروعات القومية

أمانى العزازى : دعا النائب البورسعيدي، محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جموع المواطنين المهنئين بعيد الأضحى إلى الحرص على مساعدة الفقراء نظرا للغلاء وارتفاع أسعار السلع، لافتا إلى أن العام المقبل سوف يشهد حصاد ثمار العديد من المشروعات القومية الضخمة، والتى ستنعكس بصوره إيجا

أمانى العزازى :

دعا النائب البورسعيدي، محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جموع

المواطنين المهنئين بعيد الأضحى إلى الحرص على مساعدة الفقراء نظرا للغلاء وارتفاع أسعار السلع، لافتا إلى أن العام المقبل سوف يشهد حصاد ثمار العديد من المشروعات القومية الضخمة، والتى ستنعكس بصوره إيجابية على حياة المواطن.

جاء ذلك أثناء احتفالية محافظة بورسعيد بعيد بحلول عيد الأضحى،واستقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجموع المهنئين بالعيد.

وحذر “حسين” من التشكيك فى جدوى تلك المشروعات التى تحظى منها بورسعيد بمشروعين كبيرين، هما حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعى ومشروع شرق بورسعيد البحرى.

وأشار إلى أهمية ترسيخ دعوات التكافل الاجتماعى بين المصريين خلال المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن.

وسط أجواء احتفالية كبيرة شهدتها مدينة بورفؤاد اليوم وسط الآلاف من أهالي المدينة اثناء صلاة عيد الاضحي المبارك بساحة المسجد الكبير .

و ذلك بحضور اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب وصفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة بمدينة بورفؤاد .

من جانبه، قدم محافظ بورسعيد التهنئة الي جموع المصلين وإلي ابناء بورسعيد بصفة خاصة ومصر بصفة عامة داعيا الله أن يعود العيد علي جميع أبناء مصر بكل خير وسعادة.

وعقب الصلاة التقي محافظ بورسعيد بالمواطنين، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة.

وكانت شوارع مدينة بورفؤاد قد تحولات إلي كرنفالات ومظاهر الاحتفال كبيرة، و أطلق الأهالي البالونات من أعلى العمارات والتي تشتهر بها مدينة بورفؤاد لتكتسي سماء المدينة بهذا المنظر الجمالي.